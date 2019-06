Einmarsch im Kosovo

»Liebe Bürger, die Aggression ist vorbei. Der Frieden hat über die Gewalt gesiegt.« – In einer Ansprache würdigt Jugoslawiens Präsident Slobodan Milosevic am 8. Juni 1999 die Leistung der Bürgerinnen und Bürger bei der Verteidigung des seit elf Wochen von der NATO bombardierten Landes. Die ersten Gedanken sollten »bei den Helden sein, die ihr Leben für die Verteidigung des Landes, im Kampf für die Freiheit und die Würde des Volkes gegeben haben«. Das gesamte Volk habe am Krieg teilgenommen, erinnert der Staatschef an die unzähligen zivilgesellschaftlichen Antikriegsaktivitäten unter NATO-Bombardement. »Der Mut jener, die Brücken mit ihren Leben verteidigt haben, jener Bürger, die Fabriken, öffentliche Plätze, ihre Städte, ihre Möglichkeiten zur Berufsausübung, ihren Staat, ihr Volk verteidigt haben, soll niemals vergessen werden.«

Die Gruppe der acht wichtigsten Industriestaaten der Welt und die Vereinten Nationen garantierten »die Souveränität und territ...