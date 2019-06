Elefant im Porzellanladen

Das deutsche Kapital drängt zurück auf den russischen Markt. Zum 23. Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, das vom Donnerstag bis zu diesem Samstag in Russlands »nördlicher Hauptstadt« stattfindet, haben sich nach Angaben der Veranstalter 200 Teilnehmer aus der Bundesrepublik angemeldet. Vertreten sind unter anderem Siemens, BMW und der Gashändler Wintershall, aber auch globalisierungsgeschädigte Problemfirmen wie der von Schadenersatzprozessen in den USA geplagte Agrarchemiekonzern Bayer und die von einem Kurstief zum nächsten dümpelnde Deutsche Bank.

Die deutsche Delegation wird geleitet von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dem vom diplomatischen Rang her höchsten Gast aus dem Westen. Frankreich schickte – anders als vor einem Jahr, als Präsident Emmanuel Macron persönlich an die Newa geflogen war – nur seinen Botschafter, die USA boykottierten das Treffen. Altmaier unterzeichnete mit seinem russischen Kollegen Maxim Oreschk...