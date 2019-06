Mit dem Waffenlatein am Ende

Fangfrage 1: Was haben Superhelden und Karl Marx gemeinsam? Antwort: Im Prinzip nichts, allerdings sind beide überraschenderweise Gegenstand einer literarischen Behandlung im gleichen Medium von ein und demselben Verfasser geworden. Der Science-Fiction-Autor und marxistische Theoretiker Dietmar Dath hat in der Reihe »Reclam 100 Seiten« sowohl zu den Superhelden als auch zu Marx den Stoff der Auseinandersetzung geliefert, in beiden Fällen begeisternd, aber nicht in jeder Situation überzeugend. Bei den Superhelden fragt er zu Recht, warum dieses Zeug manchen Menschen soviel bedeutet und was dieses Zeug überhaupt ist – um eine Antwort im Grunde schuldig zu bleiben.¹ Denn außer einer Fanbeschreibung mittels positiven Eintauchens in den Superheldenkosmos gibt es bei ihm hier im Gegensatz zum Marx-Buch kaum einen analytischen Mehrwert. Wer, so Dath, im Universum der Phantastik mitgeht, der fragt nicht mehr nach Plausibilität und Rationalität.² Das mag sein, und...