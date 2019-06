Bildungsmisere manifestiert

Die Zukunft von Deutschlands Hochschulen ist fix – und irgendwie auch schon wieder fertig. Am Donnerstag wollten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer in Berlin ihre Unterschrift unter die Anfang Mai von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) beschlossenen Neuauflagen der drei Wissenschaftsprogramme »Pakt für Forschung und Innovation«, »Innovation in der Hochschullehre« (bisher »Qualitätspakt Lehre«) und »Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken« (bisher »Hochschulpakt«) setzen. Nach den Plänen wollen Bund und Länder von 2021 bis 2030 rund 160 Milliarden Euro zusätzlich in die Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stecken.

Was sich nach viel anhört, wird absehbar zuwenig sein, um die Qualität von Studium und Lehre zu verbessern. Für den neuerdings auf Dauer gestellten Hochschulpakt und den Qualitätspakt Lehre werden nur rund 41 Milliarden Euro mobilisiert, während die Deutsche Fo...