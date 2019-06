NATO-Diktat unter UN-Flagge

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Die Vorbereitungen zur Umsetzung des G-8-Planes für Jugoslawien sind angelaufen, Generäle der NATO und der jugoslawischen Streitkräfte zu ersten Treffen zusammengekommen. Hauptstreitpunkt ist die zukünftige Kosovo-Truppe: Während Jugoslawien und Russland von zwei Kontingenten – einem unter russischer und einem unter NATO-Führung – ausgehen, verlangt die westliche Kriegsallianz eine einheitliche Truppe unter NATO-Führung, die »unabhängig von der jugoslawischen Führung vorgehen« könne. Gespräche darüber soll es nach Meinung der NATO nicht geben. Hochrangige Vertreter der Allianz erklären, man werde nicht nach Belgrad kommen, um zu verhandeln, sondern um zu diktieren. US-Außenministerin Madeleine Albright bringt es auf den Punkt: Die Konfrontation werde nicht ...