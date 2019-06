Bei dem Buchtitel »Positiv« des britischen Autors Masande Ntshanga denken unbedarfte Leser wohl nicht automatisch an die HIV-Krankheit, die in den letzten Jahrzehnten vor allem unter der Bevölkerung des südlichen Afrikas entsetzliche Verwüstungen angerichtet hat. Derzeit sind dort etwa 25 Millionen Menschen HIV-positiv, also mit dem tödlichen Virus infiziert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann bei ihnen die Krankheit ausbricht. Lindanathi, der Protagonist des Buches, gehört zu ihnen. Übersetzt bedeutet sein Name »warte hier mit uns«. Er wartet auf den Tod.

In eher locker zusammenhängenden Episoden schildert der Autor die Erlebnisse Lindanathis im Südafrika unserer Tage. Das prägende Ereignis seiner Kindheit in den Slums von Kapstadt sucht ihn immer wieder heim. Ahnungslos half er damals einer Gruppe von Männern, den eigenen Bruder zu töten. Von seiner Familie setzte er sich bald ab, durchstreifte mit Freunden die Stadt, schnüffelte Klebstoff und na...