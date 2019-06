Lügen im Spiegelsaal

Die Friedrich-Naumann-Stiftung weiß, was sie Putschisten schuldig ist. Jedenfalls dann, wenn sie auf der »richtigen Seite« stehen. Eines der teuersten Hotels Hamburgs hatte die FDP-nahe Stiftung ausgesucht, um Personen aus dem Umfeld von Juan Guaidó, dem selbsternannten »Übergangspräsidenten« von Venezuela, ein Forum zu bieten. Im Spiegelsaal des Grand Élysée in der Nähe des Dammtorbahnhofs lauschten rund 250 Zuhörer am Dienstag abend hingebungsvoll den Erzählungen – oder sollte man sagen: Ammenmärchen – von Otto Gebauer, Milos Alcalay und Milsy Liebezeit.

Dankenswerterweise hatte das »Hamburger Bündnis gegen die imperialistische Intervention in Venezuela« zuvor in einer Erklärung dargelegt, mit wem man es da zu tun haben würde: Der Auftritt der Guaidó-Sendboten in Hamburg sei eine »ungeheure Provokation«. Gebauer war im April 2002 als Hauptmann an dem nach kurzer Zeit niedergeschlagenen Putsch gegen Venezuelas Präsidenten Hugo Chávez beteiligt, saß dafür...