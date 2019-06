»Wir müssen uns mit den Konzernen anlegen«

Die Kovorsitzende Ihrer Fraktion, Sahra Wagenknecht, hat am Dienstag eine vorgezogene Neuwahl des Bundestags gefordert. Parteichefin Katja Kipping zeigte sich für diesen Fall optimistisch. Ist das Konsens in der Bundestagsfraktion?

Wir wissen natürlich, dass wir bei der EU-Wahl mit nur 5,5 Prozent eine schwere Niederlage hinnehmen mussten. Aber was es auch gibt: langsam, aber stetige Mitgliederzuwächse und die zunehmende Verankerung in den Stadtgesellschaften der westlichen Bundesländer. Von der letzten Bundestagswahl wissen wir auch: Unser Potential ist sehr viel größer, als bei der Europawahl realisiert wurde. Wir haben es nicht mit einer generellen Ablehnung von linken Positionen oder der Linken zu tun. Wir schaffen es aktuell nicht, die Zustimmung zu linken Positionen unmittelbar in Wahlergebnisse umsetzen. Dafür müssen wir jetzt die richtigen Strategien entwickeln.

Dazu haben Sie mit zwei Fraktionskollegen ein Positionspapier verfasst – Klimaschutz s...