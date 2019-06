Scheinhenker des Tages: Wiener Polizei

Dass der Umbau des österreichischen Staates in einen faschistischen mit dem Abgang des Trios Kurz/Strache/Kickl vorerst pausiert, hat die Wiener Polizei offenbar noch nicht mitbekommen. Auch die Macht des bewegten Bildes, die letztlich Auslöser dafür war, unterschätzt sie sträflich. Immer mehr mit Handy gedrehte Videos der Klimaproteste vom vergangenen Freitag in der Hauptstadt sorgen für Entsetzen auf Twitter und das Vorgehen der Staatsmacht produziert höhere Klickzahlen als die anwesenden Promis von Greta Thunberg bis Arnold Schwarzenegger. Am Wochenende wurde ein erster...