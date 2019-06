»Fridays for Future« hatte dazu aufgerufen, die Wahl des EU-Parlaments zur Klimawahl zu machen. Sind Sie mit dem Erfolg der Grünen zufrieden?

Unsere Bewegung parteiunabhängig, das vorweg. Ich denke, es ist uns gelungen, sehr viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Klimaschutz sehr wichtig ist und auf der Tagesordnung steht. Und ich denke, dass sich viele Parteien in den letzten Jahren nicht um dieses Thema gekümmert haben.

Zu der Tatsache, dass die Grünen so stark davon profitiert haben, gibt es bei uns ganz unterschiedliche Meinungen. Auf jeden Fall kann man am Wahlergebnis sehen, dass die Grünen in der Bevölkerung als in Sachen Klimaschutz aktive Partei wahrgenommen werden.

Im Norden haben sich die Grünen in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Klimaschutz hervorgetan. Zum Beispiel haben sie in Hamburg in der Koalition mit der CDU den Bau des Kohlekraftwerks Moorburg geschluckt.

Ja. Wie gesagt, wir haben keine Wahlempfehlung ausgesprochen, da...