»Werde nicht tun, was Konzern mir sagt«

Im Vorfeld der geplanten Proteste von »Ende Gelände« vom 19. bis 24. Juni im rheinischen Braunkohlerevier geht RWE juristisch gegen Sie vor. Die Anwaltskanzlei des Kohlekonzerns hat Ihnen als Sprecherin des Bündnisses ein Hausverbot für die Tagebaue erteilt. Muss man Angst vor Ihnen haben?

Es scheint so, und das ist ziemlich absurd. Zugleich zeigt dieses Handeln, wie stark die Klimabewegung ist und wie sehr die Fossilindustrie merkt, dass ihre Zeit zu Ende ist. Der Konzern bezieht sich mit dem Hausverbot auf meine kritische Öffentlichkeitsarbeit und meine Rede auf der RWE-Hauptversammlung am 3. Mai in Essen. Mir wurde nicht nur das Betreten des Geländes verboten, sondern obendrein wurde auch eine Unterlassungserklärung eingefordert.

Die Frist für deren Abgabe endete am Dienstag vergangener Woche. Haben Sie unterschrieben?

Nein, und das habe ich auch nicht vor. Sobald ich unterschreibe, könnte man mir aufgrund meiner Öffentlichkeitsarbeit auch Schädigung d...