Kommen Sie! Schauen Sie! Staunen Sie!

Hochverehrtes Publikum! Der Circus Deutsche Oper zu Berlin lädt zu einem Spektakel der Extraklasse! Menschen, Tiere, Sensationen! Ein Spaß für alt und sehr alt! Sehen Sie heute in unserer Manege den fantastischen Reiter Don Quichotte, nach dem Theaterstück von Jacques Le Lorrain, zur Musik von Jules Massenet!

Gähnen Sie bei diesen Namen nicht zu früh! Dies ist beileibe keine langweilige, spätromantische Dudelei! Es handelt sich vielmehr um eine Spezial­effekterevue des Wahnsinns! Sehen Sie die sieben Wunder der Welt und Kreaturen aus aller Herren Länder! Bestaunen Sie, was es nicht gibt und geben kann! Den Mann ohne Kopf! Wie ist dieser im Stande, zu leben? Wie ist er fähig, Nahrung aufzunehmen, da ihm jegliches Organ zur Speisung fehlt? Paradox! Die Riesendame aus Spandex! Sind ihre Extremitäten gar aus Gummi geformt? Was hat ihren Rumpf dermaßen in die Länge gezogen? Bizarr! Der gefallene Riese, aus dessen Schlund Skarabäen emporsteigen!

Der Tod, meine ...