Infineon will US-Konkurrenten kaufen

Der Chiphersteller Infineon mit Sitz im bayerischen Neubiberg wagt erneut die Übernahme eines Konkurrenten in den USA. Der geplante Zukauf von Cypress Semiconductor ist mit einem Volumen von neun Milliarden Euro der größte in der Firmengeschichte, und durch ihn würde der Konzern aus Bayern nach eigenen Angaben zur Nummer acht unter den Chipherstellern weltweit aufsteigen. Zugleich sieht sich das Unternehmen als künftige Nummer eins bei Chips für Automobile. Widerstand der US-Behörden muss das Unternehmen offenbar nicht befürchten, ist sich Infineon-Chef Reinhard Ploss sicher. Nach Gesprächen mit Kartell- und Sicherheitsbehörden habe er ein »gutes bis sehr gutes Gefühl«, sagte er am Montag laut Nachrichtenagentur Reuters.

