Auferstandener des Tages: Kim Yong Chol

Es passte wieder so schön zu den Horrorgeschichten aus dem Schurkenstaat: Ein früherer Abgesandter Nordkoreas bei den Gesprächen mit den USA sei in ein Arbeitslager gesteckt worden, offenbar als Strafe für das Scheitern des Treffens zwischen Staatschef Kim Jong Un und US-Machthaber Donald Trump im Februar in Vietnam. Dabei habe Kim Yong Chol noch Glück gehabt, wollte die auflagenstärkste Zeitung Südkoreas, Chosun Ilbo, erfahren haben. Ein weiterer Diplomat, Kim Hyok Chol, der beim Hanoi-Gipfel zugegen war, sowie einige Beamte des Außenministeriums seien sogar hing...