Bombendiplomatie

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Mit einer Schweigeminute gedenkt das jugoslawische Parlament am 3. Juni 1999 der bisherigen Opfer der NATO-Angriffe und nimmt im Anschluss einen internationalen Friedensplan an, der den Weg für eine Beendigung des Krieges freimachen soll, allerdings auch eine teilweise Preisgabe jugoslawischer Souveränitätsrechte vorsieht. 136 Abgeordnete votieren dafür, 74 dagegen. Auch Jugoslawiens Präsident Slobodan Milosevic akzeptiert die Vereinbarung, die ihm von EU-Vermittler Martti Ahtisaari und dem russischen Sondergesandten Wiktor Tschernomyrdin unterbreitet worden ist. Die Nein-Stimmen kommen von der nationalistischen »Radikalen Partei« des Vizepremiers Vojislav Seselj.

