Für zwei Frauen der Move-Organisation, Janet und Janine Africa, ist es Jahrzehnte her, dass sie sich frei in den Straßen von Philadelphia bewegen konnten. Jahrzehnte? Ja, seitdem sind tatsächlich über 40 Jahre vergangen! Exakt vor 41 Jahren war es, dass die Polizei in ihrem Zermürbungskrieg gegen die Move-Organisation deren Gemeinschaftshaus in West-Philadelphia mit einem Großaufgebot tagelang belagerte und schließlich am 8. August 1978 stürmte, nachdem sie es mit Wasserkanonen geflutet und Tausende Schüsse darauf abgefeuert hatte.

Was Move am 8. August 1978 an Unrecht geschah, wurde im Prozess gegen die damals verhafteten »Move 9« noch übertroffen, als Richter Edwin Malmed sie wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Polizisten zu 30 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilte. Dieser Polizist war beim Überfall auf das Move-Haus unter bis heute ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Höchstwahrscheinlich war er Opfer eines klassischen Falls von »Friendly Fi...