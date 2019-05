Müll auf dem Heimweg

Einen erleichterten Abschiedsgruß via Twitter schickte Teodoro Locsin. »Baaaaaaaaa bye, as we say it«, schrieb der philippinische Außenminister, ergänzt um ein Bild des sich entfernenden Frachtschiffes »MV Bavaria«. Das hat am Freitag eine 20tägige Seereise nach Vancouver angetreten. An Bord hat der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter 69 Container mit gemischtem Müll, den er wieder nach Kanada zurückbringt. Eine knapp sechsjährige »Müllsaga«, die die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern zuletzt immer mehr belastet hatte, geht damit zu Ende. Der südostasiatische Inselstaat hatte seinen Botschafter aus Ottawa zurückgerufen, Präsident Rodrigo Duterte dem Absender in seiner typischen, um verbale Entgleisungen nicht verlegenen Rhetorik sogar dramatisch mit »Krieg« gedroht.

Nunmehr zeigen sich alle Seiten zufrieden, dass der Konflikt vom Tisch ist. Kanadas Umweltministerin Catherine McKenna bestätigte noch am Donnerstag, dass man gut mit...