Al-Dschasira stillgelegt

Die Lage im Sudan hat sich in den letzten Tagen weiter verschärft. Der militärische Übergangsrat durchsuchte am Donnerstag das Büro des TV-Senders Al-Dschasira in der Hauptstadt Khartum, beschlagnahmte Material und legte die Station still. Zudem wurde den Journalisten verboten, im Land zu berichten. Das meldete der Sender in der Nacht zu Freitag auf Twitter. Ein Grund für die Schließung sei der Redaktion zunächst nicht mitgeteilt worden.

Die TV-Anstalt aus Katar sendete in den vergangenen Wochen unter anderem jeden Tag live von der zentralen Sitzblockade vor dem Armeehauptquartier und berichtete direkt von den Pressekonferenzen der Opposition. Das scheint den Militärs nicht zu passen. Erst kürzlich hatten sie die örtlichen Medien angewiesen, nicht mehr so viel über die Sitzblockade und den Protest im allgemeinen zu berichten.

In einer Stellungnahme bezeichnete Al-Dschasira die Schließung als »Angriff auf die Pressefreiheit, den professionellen Journalismu...