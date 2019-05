Rechter geht immer

Von den Kommunisten spricht in Frankreich in diesen Tagen keiner mehr, höchstens in Beileidsadressen. Der ehemals stolze PCF versank bei der Europawahl mit 2,5 Prozent der Stimmen in den Niederungen, in denen sich auch die Tierschützerpartei befindet, die für ihre Verhältnisse beachtliche 2,2 Prozentpunkte einheimste.

Den schlimmsten Sturz seit den Wahlerfolgen des Sozialisten François Mitterrand – wo Sozialismus draufstand, war nur Sozialdemokratie drin – erlebten am vergangenen Sonntag die Erben des Generals Charles de Gaulles. Den Rechtskonservativen, 2007 noch Mehrheitspartei des Präsidenten Nicolas Sarkozy, laufen inzwischen sogar die Rentner weg. Unter ihrem derzeitigen Anführer Laurent Wauquiez reichte es für Les Républicains (LR) zu gerade mal 8,48 Prozent. Die Partei, zu einem überalterten Sammelsurium strenger Katholiken und Abtreibungsgegner geschrumpft, steht quasi vor dem Ende. Nahezu 30 Prozent der früheren LR-Wähler wechselten ins Lager der...