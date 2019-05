Nicht einfach hinnehmen

»Entweder HFBK oder AfD, beides geht nicht«, steht auf dem Transparent, das Studierende nach der Besetzung ihrer Bibliothek am Mittwoch aus dem Fenster der Dresdner Hochschule für bildende Künste (HFBK) gehängt haben.

Die Aktion richtete sich gegen die Chefin der Bibliothek. Barbara L. hatte am Sonntag versucht, über das Ticket der AfD in den Kreistag von Meißen einzuziehen. Ein anonymer Brief an den Studierendenrat der HFBK hatte darüber informiert. Die Vertretung der Studentenschaft verlangte daraufhin eine Reaktion des Rektorats, das sich in seiner Antwort allerdings ausdrücklich hinter L. stellte und deren parteipolitisches Engagement als Bestandtei...