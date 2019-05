Nun ja bis nun denne. Mein erster und letzter Slam

Mein allererster und, echt mal, einziger Besuch einer Poetry-Slam-Veranstaltung geschah am 16. Mai in Siegen. Allein die Moderation, also der Umstand, dass sich zwei auf der Bühne die Bälle zuwerfen. Hier alles äußerst mau und flach. Die Moderatoren (ich sagte für mich »Maroden«) warfen sich eher mit Wasser gefüllte Sprechblasen zu, ihren Gags wuchsen Anführungsstriche. Jedes Mal, wenn sie sich von dem wirklich schön roten alten Sofa erhoben, hielt ich mir die Ohren zu. Ich gebe gern zu, aus dem Alter für Slam heraus zu sein, und interessiere mich nicht für Slam. Entsprechend nahm ich das Drumherum als eine Jugendherberge wahr. Wenn unter den Zuschauern vereinzelt ein ergrauter Kopf zu entdecken war, rechnete ich den einem Elternteil zu oder Frühgealterten.

»Mannomann« lautete das Thema des Abends, die Beiträge waren nun ja bis nun denne. Slammer Nummer eins nahm sich des Themas dergestalt an, dass er über die Macken seiner Frau übliche bis üble Klischees...