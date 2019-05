Nächste Klatsche für die SPD

In Hamburg zeichnet sich der nächste Alptraum für die SPD ab. Bei den Bezirkswahlen in der Hansestadt am Sonntag haben Bündnis 90/Die Grünen hohe Zugewinne erzielt und in vier der sieben Bezirke die Sozialdemokraten überflügelt. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass die SPD auch bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 hinter ihren aktuellen Koalitionspartner zurückfällt und die jetzige Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank erste grüne Bürgermeisterin Hamburgs wird.

»Das übersteigt meine kühnsten Erwartungen«, kommentierte Fegebank das Ergebnis. Mit einer Aussage zu möglichen Avancen auf den Posten des Senatschefs hielt sie sich zurück. »Ich lass‘ mich da überhaupt nicht kirre machen«, sagte sie dem Hamburger Abendblatt (Dienstagausgabe). Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bewertete die Ergebnisse seiner Partei bei den Bezirkswahlen dagegen als »Rückschlag«, SPD-Landeschefin Melanie Leonhard sprach von einer »herben Enttäuschung«.

Angesichts de...