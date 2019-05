Ein Tag für Toppmöller

Ein kleiner Nachschlag zum langen Wochenende: Da schlug die große Stunde für so manchen Unterklässler in blühenden oder auch mal kargen Landschaften. Denn nach dem Saisonende ist vor den Finalspielen um die Landespokale! Nicht immer gibt es nur einen Pokal pro Bundesland. Besonders im Westen wird es topographisch abwechslungsreich mit dem Rheinland, dem Niederrhein und Mittelrhein. Rheinland-Pfalz – also im Prinzip der FCK, wie meine Lautern-affinen Nachbarn sagen – nennt sich kurzerhand Südwest, damit es zu keinen unter- oder überrheinischen Verwechslungen kommt. Aber auch Baden-Württemberg differenziert mit Württemberg, Baden und Südbaden. Zugegeben, die Dialektunterschiede zwischen Schwäbisch, Badisch und Alemannisch sind immens. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt fahren dagegen eingleisig.

Das für die Finals von der »Sportschau« gewählte Etikett »Tag der Amateure« war etwas irreführend, auch wenn es auf die vermeintliche Chance der Un...