Priorität Klimaschutz

Der Begriff des »Klimanotstandes« macht die Runde. Mitte letzter Woche sprach UN-Generalsekretär António Guterres davon: nationale Parlamente wie das britische und das irische haben bereits den »Klimanotstand« erklärt, und auch die Staats- und Regierungschefs der pazifischen Inselstaaten forderten letzte Woche angesichts des »Klimanotstandes« den großen Nachbarn Australien auf, den Klimaschutz endlich ernstzunehmen. Einige Metropolen, wie das kanadische Vancouver oder das britische London, riefen bereits im April den »Klimanotstand« aus.

Auch hierzulande haben auf Druck der seit Dezember jeden Freitag streikenden Schüler inzwischen verschiedene deutsche Kommunen die Initiative ergriffen. Den Anfang machte das baden-württembergische Konstanz. Zuletzt stimmte im westfälischen Münster Mitte letzter Woche die dortige Ratsversammlung dafür. Vorangegangen waren in Nordrhein-Westfalen ähnliche Beschlüsse unter anderem in Kleve und Herford. In Neuss wurde hingege...