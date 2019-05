Rechtsruck im Rathaus

Bei den Kommunalwahlen, die am Sonntag in acht Flächenländern sowie in Hamburg und Bremen stattfanden, haben zwei Parteien – AfD und Bündnis 90/Die Grünen – beinahe überall Stimmen und Mandate hinzugewonnen. Umgekehrt haben alle anderen Parteien in unterschiedlichem Ausmaß verloren. Mit den Zugewinnen vom Sonntag ist die AfD nun auch in der Breite der Kommunalparlamente angekommen, wo sie in kleineren Städten und Gemeinden vor allem der CDU Sitze und Stimmen abgenommen hat; die Grünen haben in einigen größeren Städten die Linkspartei (im Osten) bzw. CDU und SPD (im Westen) überflügelt.

Auch in den Flächenländern, wo die »Kommunalpartei« CDU ihren Platz als stärkste Partei verteidigen konnte, hat sie zum Teil stark an die rechte Konkurrenz verloren; in den sächsischen Landkreisen Görlitz und Meißen hat die AfD sie sogar auf den zweiten Platz verwiesen. In den Kommunen und Kreisen Sachsen-Anhalts erhielt die Union laut Zwischenergebnis vom Montag 24,6 Proze...