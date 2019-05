»BRD ist Teil der nuklearen US-Strategie«

Friedensaktivistinnen und -aktivisten demonstrieren derzeit 20 Wochen lang gegen die 20 Atomwaffen, die im rheinland-pfälzischen Büchel gelagert sind. Um was geht es dabei?

Wir planen dort sehr unterschiedliche Aktionen, um zu verdeutlichen, welch menschenverachtende Politik auf dem Fliegerhorst betrieben wird, und um zu zeigen, dass es hier schlicht darum geht, Menschen zu ermorden. Die Aktionen gegen die Atomwaffen am Militärflugplatz in der Eifel haben bereits am 26. März begonnen und werden bis zum 9. August andauern. Für diesen Sonntag sind wieder größere Proteste geplant, zu denen Friedensinitiativen und Organisationen nach Büchel einladen, unter anderem wir »Naturfreunde«. In den 20 Wochen wird es vom bürgerlichen Protest über kreative Aktionen bis zu Blockaden alles mögliche geben: etwa erneute Versuche, auf das Gelände zu kommen, aber auch Kundgebungen und Konzerte.

Es herrscht Geheimhaltung dazu, was auf dem Fliegerhorst im Detail vor sich geht....