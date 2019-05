Baumeister des Weltmarkts

In der kommenden Woche erscheint Nummer 118 der Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Die Beiträge des Heftschwerpunkts gingen aus einer von der Z-Redaktion im vergangenen März veranstalteten Tagung zum Thema »Hegemonieverschiebungen in der Weltwirtschaft – Neue Konfliktfelder« hervor. Wir veröffentlichen daraus den Aufsatz von Stephan Krüger. Die neue Ausgabe kann unter zeitschrift-marxistische-erneuerung.de bestellt werden. (jW)

In der »westlichen« Imperialismustheorie dominiert die These vom Kapitalismus als Weltsystem. Ein derartiges Weltsystem habe eigene Funktionsgesetze, die sich in der Bildung einer Weltprofitrate zumindest für die metropolitanen Kapitale bündeln; die wenigen marxistisch orientierten Theoretiker, die Profitraten empirisch-statistisch berechnen, gehen sogar noch einen Schritt weiter und berechnen eine derartige Weltprofitrate durchgängig vom Beginn des Industriekapitalismus bis...