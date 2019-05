Schöne Worte, rechte Allianzen

Mit schönen Worten kündigt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Lateinamerika- und Karibik-Konferenz seines Ressorts am morgigen Dienstag an: »Wir wollen auf der Weltbühne zusammen für Demokratie, Menschenrechte und faire Regeln einstehen. Wir wollen dazu beitragen, dass unser geteiltes Wertefundament weiter wächst.«

Die »regelbasierte Ordnung« soll wohl nach deutschen Vorstellungen das Völkerrecht ersetzen. Denn von völkerrechtlichen Standards der Außenpolitik hat sich die Bundesregierung vielfach verabschiedet, zuletzt mit der Anerkennung des selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó in Venezuela. Auch Menschenrechte interessieren Maas vor allem dort, während in Mexiko im »Kampf gegen die Drogen« binnen zehn Jahren rund 250.000 Menschen getötet wurden. Obwohl der Staat darin tief verstrickt war, erhielt die Bundesregierung die strategische Partnerschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Mexiko aufrecht. In Kolumbien sieht die Bundesregierung trot...