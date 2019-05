Letztes Aufgebot an der Weser

Das Motto der SPD auf der Zielgerade zum Wahlsonntag scheint zu lauten: »Alle Kräfte auf Bremen konzentrieren!« Zur Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz im Zentrum der Hansestadt wurden am Freitag nachmittag neben Bürgermeister Carsten Sieling, Parteichefin Andrea Nahles, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesaußenminister Heiko Maas, Bundesjustizministerin – sowie SPD-Spitzenkandidatin »für Europa« in Personalunion – Katarina Barley und Kevin Kühnert, Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation Jusos, erwartet. Ihr klarer Auftrag: in letzter Minute das Ruder herumreißen.

Denn in Bremen wird am Sonntag nicht nur fürs Europaparlament abgestimmt, sondern auch die Bürgerschaft gewählt. Laut Umfragen droht den Sozialdemokraten ein Absturz von 32,8 Prozent der Stimmen (2015) auf jetzt 24,5 Prozent – und das in einer einstigen SPD-Hochburg. Schließlich regiert dort die Partei seit 73 Jahren ununterbrochen (siehe jW vom 20. Mai). Zum ersten Mal könnte die SPD...