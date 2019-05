Skandal bei Al-Dschasira

Al Jazeera Media Network aus Katar (deutsche Schreibweise: Al-Dschasira) hat zwei Journalisten suspendiert. In einem auf der arabischen Internetseite AJ+ des TV-Senders hochgeladen Video zweifelten diese die Zahl der während der Naziherrschaft ermordeten Juden an. Das teilte das Unternehmen im Besitz des Herrscherhauses am Sonntag auf seiner Homepage mit. AJ+ zielt vor allem auf jüngere Zuschauer.

Die Journalisten behaupten in dem Film, die zionistische Bewegung stelle das Ausmaß des Holocaust falsch dar und habe die Zahl sechs Millionen als vermeintliche Tatsache in die Welt gesetzt. Mit dieser Legende habe Israel finanzielle und politische Unterstützung für seine Staatsgründung generiert. Die Nazis seien schuld am ...