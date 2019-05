»Migranten mobilisieren«

Nachdem Sie fünf Jahre lang für die Vereinte Linke im Europaparlament gesessen haben, treten Sie nun für eine neue Liste, Izquierda en Positivo – Revolución Ciudadana, an. Warum?

Wir haben eine unabhängige Kandidatur angemeldet, nachdem ich in der vergangenen Legislaturperiode im Europaparlament an internationalen Themen gearbeitet und mich für die Verteidigung der Souveränität der Völker sowie für neue nachbarschaftliche Beziehungen in Europa abseits der neoliberalen Europäischen Union eingesetzt habe. Es ergab sich die Möglichkeit, eine für mein Land einzigartige Liste aufzustellen: Auf den ersten fünf Plätzen kandidieren vier Migranten. Unsere Nummer zwei ist eine junge, 24 Jahre alte Frau, die mit der Revolución Ciudadana, der Bürgerrevolution, in Ecuador verbunden ist. Haben wir Chancen? Wir sind optimistisch. Bisher sind die Migranten nie zu Wahlen mobilisiert worden, deshalb hoffen wir darauf, ein oder zwei Kandidaten durchbringen zu können.

Warum ...