Geopolitisches Schachspiel

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Tomislav Kresovic, Mitarbeiter im Institut für geopolitische Studien in Belgrad und Chefredakteur der Nachrichtenagentur Bina, wagt im jW-Interview vom 22. Mai 1999 die Prognose: »Dieser Krieg wird in drei bis vier Wochen zu Ende sein.« Die NATO habe in den zurückliegenden acht Wochen praktisch alle wichtigen Einrichtungen und Infrastruktur zerstört. Sie könne das in dieser Dimension nicht fortsetzen oder steigern, so mein Gesprächspartner. »Die NATO selbst steht unter dem Druck, dieser Situation ohne Gesichtsverlust zu entkommen. Daher wird e...