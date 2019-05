Justiz gegen Jugendzentrum

Wer das Arbeiterjugendzentrum (AJZ) in Bielefeld an der Heeper Straße kennt, der kennt auch das große Graf­fi­to, das auf dem Rolladen des AJZ zu sehen ist. Seit 23 Jahren wurde es nicht übermalt; es erinnert an den 16jährigen Jugendlichen Halim Dener, der in der Nacht zum 30. Juni 1994 von einem zivilen SEK-Polizisten in Hannover beim Plakatieren beobachtet und von hinten erschossen wurde.

Bielefelds Oberstaatsanwalt Udo Vennewald ließ dem Vorstand des Jugendzentrums im April einen Strafbefehl zukommen – in Höhe von 3.000 Euro. Als Grund wird angegeben, dass das AJZ der Handlungsanweisung der Bielefelder Polizei nicht folgte, das Graf­fi­to freiwillig zu üb...