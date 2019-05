Neuerdings proeuropäisch

Als Beata Szydlo 2015 polnische Ministerpräsidentin wurde, ließ sie als erste Amtshandlung die EU-Fahnen aus ihrem Pressesaal entfernen. Noch im vergangenen Jahr äußerte sich Polens Staatspräsident Andrzej Duda despektierlich über die EU: Sie sei eine »eingebildete Gemeinschaft«, und Polen verdanke ihr »nicht viel«, allenfalls ein paar »angestrichene Bürgersteige«. Heute tritt Szydlos Nachfolger Mateusz Morawiecki wieder vor einem Spalier aus polnischen und EU-Flaggen auf, als wäre nie etwas gewesen mit diesen »blauen Lappen« (Szydlo). Und Duda hat zum Verfassungstag am vergangenen Freitag den Vorschlag gemacht, die polnische Mitgliedschaft in EU und NATO in der Verfassung zu verankern. Polens Regierungspartei PiS will sich gegenwärtig bei Bekenntnissen zu »Europa« von niemandem übertreffen lassen.

Das hängt unmittelbar mit dem Wahlkampf zusammen. Ein polnischer Austritt aus der EU wäre heute nicht mehrheitsfähig, und es würde nur der liberalen Opposition...