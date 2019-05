Symbol des Widerstandes

Am 20. Februar beendeten vier Schüsse das Leben von Samir Flores Soberanes. Der indigene Aktivist wurde im Morgengrauen vor seinem Haus in dem Dorf Amilcingo (Amiltzinko) im mexikanischen Bundesstaat Morelos von einer Gruppe bewaffneter Männer ermordet. Seit Jahren hatte sich der 35jährige, der als Bauer und Schmied arbeitete, mit vielen anderen gegen den Bau zweier Wärmekraftwerke und mehrerer Gasleitungen in den indigenen Gemeinden der Gegend gewehrt. Dafür hatte er 2013 den Radiosender Radio Amiltzinko gegründet, der die von den Großprojekten Betroffenen mit Informationen versorgt sowie in ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Autonomie stärkt. Daneben war Flores als Delegierter auch im Congreso Nacional Indígena (CNI) vertreten, in dem er sich für die landesweite autonome Organisierung der indigenen Völker Mexikos einsetzte.

Noch zehn Tage vor seinem gewaltsamen Tod hatte S...