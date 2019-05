Wohin mit López?

Nach dem Scheitern des Putschversuchs am Dienstag flüchtete sich der aus dem Hausarrest befreite Oppositionspolitiker Leopoldo López in die spanische Auslandsvertretung in Caracas. Dort hält er sich nach Angaben aus Madrid als »Gast« in der Residenz des Botschafters auf.

In Spanien hat das für kritische Reaktionen gesorgt. In den »sozialen Medien« wiesen Nutzer darauf hin, dass Madrid im Umgang mit den inhaftierten Politikern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung weniger großzügig ist. Ferran Badal etwa schreibt auf Facebook: »Der spanische Staat gewährt einem ...