Frühe Warnungen offenbar missachtet

Wenig ist bisher bekannt über die noch junge National Thoweeth Jamaath (NTJ), die seit Montag immer stärker in den Fokus der Ermittlungen zu den Hintergründen der Anschlagserie vom Ostersonntag gerät und die von der Regierung Sri Lankas für die Tat verantwortlich gemacht wird. Nach Vandalismusaktionen gegen buddhistische Statuen im Januar wurden vier Mitglieder der offenbar vom »internationalen Dschihad« inspirierten einheimischen Organisation verhaftet, wie inzwischen aus Regierungskreisen bestätigt wurde. Geheimdienstkreise sollen bei ihren Recherchen auf mögliche Anschlagspläne, demnach sogar explizit gegen Kirchen, gestoßen sein.

In einer Runde des Sicherheitsrates seien diese Hinweise dann am 9. April an die Polizeispitze übergeben worden, hatte es schon am Sonntag nachmittag in Medienberichten geheißen. Einen Tag später wurde in einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister und Regierungssprecher Rajitha Senaratne bestätigt, dass dabei auch eine Lis...