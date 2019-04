Stramm rechter Kurs

Seit dem 11. April und noch bis zum 19. Mai 2019 sind 900 Millionen Inderinnen und Inder aufgerufen, an den nationalen Wahlen teilzunehmen, die oft als das »weltweit größte Festival der Demokratie« bezeichnet werden. Die diesjährige Abstimmung ist entscheidend: Die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP, Indische Volkspartei) nutzte ihre fünfjährige Regierungszeit, um eine Politik auf den Weg zu bringen, in der viele Beobachter den Beginn eines indischen Faschismus erkennen. Was macht die BJP so gefährlich und zugleich so erfolgreich?

Die Ideologie der BJP basiert auf der Vorstellung eines homogenen, kulturell überlegenen Hinduismus. Die eigentlichen Interessen, die die BJP vertritt, sind denn auch die von Hindus aus höheren Kasten sowie ganz allgemein die des Kapitals. Für die Masse der Bevölkerung, bestehend aus den Dalits (früher als »Unberührbare« bezeichnet), den Adivasi (Indiens Indigenen), anderen unterdrückten Kasten, Frauen, Teilen de...