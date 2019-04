Polyphone Verwicklungen

Was die Geigerin ­Isabelle Faust macht, macht sie gründlich. Ihre Arbeit beginnt lange vor der ersten Probe. Sie macht sich Gedanken, recherchiert in Notenarchiven. Bei Mozart dauerte es etwas länger. Denn Mozart war für Geiger kein Problem, so lange sie Mozart wie Mendelssohn, Beethoven oder Brahms spielten. Das tut Isabelle Faust schon darum nicht, weil sie auch an Mendelssohn, Beethoven oder Brahms anders herangeht.

Mozarts Violinkonzerte hat Faust mit Giovanni Antoninis »Il Giardino Armonico« eingespielt, nun legt sie die mit dem Pianisten Alexander Melnikow erarbeiteten »Violinsonaten« vor (in Anführungszeichen, weil der Komponist selbst die Stücke als »Sonaten für Pianoforte & Violine« angekündigt hatte). Mozart spielte als begnadeter Geiger und Pianist beim Komponieren für die beiden Instrumente sozusagen über Bande gegen sich selbst. Bei Sonatenaufführungen übernahm er stets das Tasteninstrument. Wie kein Vorgänger hatte er komponierend beide ...