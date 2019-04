Unser Geheimnis

Panisch verlässt die mit einem Industriellen verheiratete Hélène ein Wohngebäude. In einer Wohnung liegt ihr Liebhaber tot auf seinem Bett. Sie trägt zwar keine Schuld an seinem Tod, will jedoch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Doch es gibt eine Person, die ihr Geheimnis kennt: Die Putzfrau Alice (Sophie Quinton) hat neben ihrem verstorbenen Chef auch Hélènes (Astrid Whettnall) Geldbörse und Videoaufnahmen gefunden. Ganz schlechte Kombi. F 2018. Regie: Gabriel Le Bomin.

Arte, 20.15 Uhr

Das verrohte Land – wenn das Mitgefühl schwindet

Bürgermeister werden mit Messern angegriffen, Ärzte und Krankenschwestern beschimpft, Feuerwehrleuten werden ...