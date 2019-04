»Etwas, das über unser Leben hinausgeht«

Sie sind im Februar zur »International Peoples Assembly« (IPA) nach Venezuela gefahren. Können Sie kurz den Charakter der Konferenz beschreiben?

Klara: Wir waren in Caracas als Delegierte der Interventionistischen Linken – die einzigen zwei aus Deutschland. Ursprünglich war das Treffen als konstituierendes Moment einer internationalen Plattform gedacht, vergleichbar mit dem Weltsozialforum – eine Konferenz der sozialen Bewegungen weltweit. Wegen der aktuellen Ereignisse in Venezuela wurde der Charakter kurzfristig verändert in ein Treffen der Solidarität mit der bolivarischen Revolution und mit den Menschen vor Ort. Die Motivation der Anwesenden war trotzdem: Wir wollen uns als internationalistische Linke treffen, um zu zeigen, dass wir viele sind. Und das war sehr beeindruckend.

Woher kam der Ansatz zu dieser weltweiten Vernetzung?

Nina: Der IPA geht eine lange Entwicklung voraus. Vor allem in Lateinamerika gab es parallel zum Weltsozialforum und in Abgr...