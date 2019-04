Geldstrafen für Besetzer

Das Stuttgarter Amtsgericht hat am Mittwoch drei Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen von zweimal 900 und einmal 400 Euro verurteilt, verteilt auf 90 beziehungsweise 40 Tagessätze zu je 10 Euro. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten – zwei Frauen und ein Mann – am 28. April vergangenen Jahres in zwei Wohnungen des Hauses in der Wilhelm-Raabe-Straße 4 eingedrungen sind und diese bewohnt haben.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es handelte sich dabei um die erste Hausbesetzung in Stuttgart seit Jahrzehnten. Wohnungsnot könne nicht als Rechtfertigung für Hausfriedensbruch dienen, sagte die Richterin. In ihrem Urteil stützte sie sich auf die Schilderungen von vier Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwoch, dem zweiten von ursprünglich drei geplanten Verhandlungstagen, ausgesagt hatten.

Darunter waren die Vermieterin – eine 64-jährige Deutsche mit Wohnsitz in England –, ihre Hausverwalterin, eine Nachbarin – die...