»Wir brauchen mehr Solidarität untereinander«

Sie veranstalten von Freitag bis Sonntag unter dem Motto »Standing United« den »Bundeskongress linker Räume und Jugendzentren« in Chemnitz. Worin besteht der konkrete Anlass dafür?

Den gab es gar nicht. Vielmehr hatten die etwa fünfzehn Menschen, die auf dem ersten Treffen im Sommer letzten Jahres zusammenkamen, alle ihre eigenen Erfahrungen mit verschiedenen Angriffen gemacht. Sicherlich war ein wichtiger Faktor die Bundestagswahl 2017, die einherging mit Stimmungsmache von der CDU gegen den Verein »Rote Hilfe« und die Zentren, in denen er seine Rechtshilfe anbot. Darauf folgten Forderungen nach Streichung von Geldern oder anderem. Ein weiterer Faktor war das Erstarken der AfD, die seit ihrem Einzug in viele städtische Gremien und Ausschüsse gegen linke Zentren hetzt und auch deren Schließungen fordert. Außerdem kam es im letzten Jahr immer wieder zu Angriffen von Faschisten auf linke Zentren – wie Beispielweise in Hessen, wo es eine ganze Serie von Bran...