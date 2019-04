»Protest hat neue Qualität bekommen«

Am Sonnabend haben in mehreren bundesdeutschen Städten Tausende Menschen gegen den »Mietenwahnsinn« demonstriert. Vorab fanden in Berlin Aktionstage mit verschiedenen Protestformen statt. Wie fällt die Bilanz der letzten zwei Wochen aus?

Wir sind insgesamt sehr zufrieden. Es hat sich gezeigt: Die Probleme von steigenden Mieten und Wohnungsnot bestehen nach wie vor und bringen eine wachsende Zahl an Leuten auf die Straße. Über 280 Gruppen haben unseren Aufruf unterstützt, während der Aktionstage war in der ganzen Stadt einiges los, und am Ende kamen 40.000 Menschen zur Demonstration.

In wie vielen Städten haben am Ende wie viele Menschen protestiert?

In Deutschland waren in 19 Städten mindestens 55.000 Leute auf der Straße und dazu in anderen europäischen Ländern noch einmal in 22 weiteren Städten. Vieles bekommen wir erst nach und nach mit. Wir haben beispielsweise vor kurzem ein Bild zugeschickt bekommen, auf dem ein Solitransparent mit dem Schlagwort »M...