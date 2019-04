Kretschmann will nicht links blinken

Kaum hat Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Jugend- Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« vergrätzt, indem er vergangene Woche den freitags streikenden Schülerinnen und Schülern mit Sanktionen drohte, fällt er auch noch seinem links blinkenden Parteichef Robert Habeck in den Rücken. Am Dienstag distanzierte sich Kretschmann entschieden von dessen Aussagen zur möglichen Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Habeck hatte am Montag angesichts des Berliner Volksbegehrens »Deutsche Wohnen enteignen« erklärt, dies sei »eine im Grundgesetz vorgesehene Möglichkei...