Zunge rausstrecken

Im Film »Captain Marvel« ist die Titelfigur vom Himmel gefallen wie ein Storchenbaby oder eine Sternschnuppe und landet in einer Art Museum der Unterhaltungsbranche, einer »Blockbuster Video«-Filiale im Los Angeles Mitte der 1990er. Weiß man noch, wie so ein Videoverleih aussah, wozu der gut war? Kann eine außerirdische Raumfahrt-Testpilotin das erforschen? Captain Marvel versucht sich im Dunkel des fremden Raumes zu orientieren. Vergeblich funkt sie die Heimatbasis an: »Kommandostation Sternenschlacht, könnt ihr mich verstehen? – Do you ­read? Do you copy?«

Befremdet schleicht sie an den unverständlich beschrifteten Videokassettenhüllen entlang, nimmt eines der archaischen Objekte aus dem Regal. Es handelt sich um die Hülle einer Videokopie von »The Right Stuff« (»Der Stoff, aus dem die Helden sind«, Philip Kaufman, 1983), der Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Tom Wolfe über die erste Generation US-amerikanischer Astronauten: irdische Superhelden, F...