»Autos gutgläubig gekauft«

Geht den Gegnern der Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Stuttgart langsam die Puste aus? Auf dem Höhepunkt der Protestbewegung im Februar hatten mitunter weit mehr als 1.000 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen. In den vergangenen Wochen hat sich die Zahl deutlich verringert. Ein harter Kern kommt jedoch weiterhin. So auch am Samstag. Knapp 300 Teilnehmer, die meisten an gelben Warnwesten erkennbar, versammelten sich in der Nähe des Neckartors, der Stelle, die republikweit für ihre schlechte Luftqualität bekannt geworden ist.

»Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Auto klaut«, skandierte der Initiator und Porsche-Mitarbeiter Ioannis Sakkaros ins Mikrofon. Der Marsch vom Neckartor durch den Schlossgarten glich allerdings eher einem Sonntagsspaziergang. Auf dem Schlossplatz, dem Ort der Abschlusskundgebung, erhielt der Protest aber wieder die gewohnte Schärfe und Aggressivität: »Die Leute haben ihre Dieselautos gutgläubig gekauft und werden si...