»Zukunftslabor« Ostdeutschland

Etwa ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen will die SPD mit einem »Zukunftsprogramm Ost« Punkte sammeln. Die zwölf Kernforderungen des Papiers stellten der Ostbeauftragte der SPD, Martin Dulig, und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Erfurt vor. Der Osten soll demnach eine Vorreiterrolle bei innovativen Technologien und der Digitalisierung einnehmen. SPD-Chefin Andrea Nahles forderte einen »neuen Schub« für das Gebiet der ehemaligen DDR.

In Umfragen standen die Sozialdemokraten in den drei ostdeutschen Ländern, die im Herbst neue Parlamente wählen, zuletzt n...