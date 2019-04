Tarifeinigung bei der BVG

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist der Tarifkonflikt beendet. Die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband einigten sich in der Nacht zu Freitag darauf, dass die Beschäftigten von Deutschlands größtem kommunalen Nahverkehrsunternehmen rückwirkend zum 1. Januar acht Prozent mehr Geld bekommen, mindestens aber 350 Euro zusätzlich im Monat.

Verdienten die Fahrer bisher 2.168,42 Euro brutto ohne Zuschläge, werde ihnen künftig 2.684,25 Euro gezahlt, erläuterte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am Freitag gegenüber jW. Reinigungskräfte oder auch Boten, die in der Entgelttabelle am niedrigsten eingestuft sind, erhalten anstatt 1.770,40 Euro künftig 2.133,15 Euro. Der neue Entgelttarifvertrag ende am 31. Dezember 2020.

Verdi-Verhandlungsführer Jeremy ...