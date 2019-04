Disneyland Deutschropa

Die Wahrnehmung der EU und vor allem der Arbeits- und Lebenssituation ihrer Bürgerinnen und Bürger könnte kaum weiter auseinanderklaffen. Während vor allem linke Parteien radikale Reformen in der EU für nötig halten oder den Staatenbund sogar gänzlich ablehnen, ist dieser für Konservative ein Garant für Frieden und Wohlstand. Obwohl immer mehr Bürger deutliche Kritik an der EU üben, will sich die CDU offenbar als die einzige 100prozentige Pro-EU-Partei profilieren.

Weniger als zwei Monate vor der Wahl zum EU-Parlament haben die Christdemokraten am Freitag in Berlin erste Plakate ihrer Wahlkampagne im Konrad-Adenauer-Haus vorgestellt. »Der Wahlkampf ist die Chance, deutlich zu machen, welchen Kurs wir – die Union aus CDU und CSU – für die Zukunft Europas einschlagen wollen«, betonte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Überraschungen blieben bei besagtem Termin jedoch aus.

Altkanzler Helmut Kohl (CDU) ha...